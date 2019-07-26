В День города тюменцы оценят уличные танцы

СЕГОДНЯ 08:06 2019-07-26T08:06:00+03:00

Подростки будут танцевать на улицах в День города Тюмени. Фото - пресс-служба администрации областного центра.

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В День города, 27 июля, в 12 часов на Цветном бульваре состоится танцевальное шоу в стиле хип-хоп и брейк-данс. Организаторы устроят для отдыхающих мероприятие под названием «Танцы улиц».

Так, вниманию горожан и гостей праздника представят мастер-классы. Каждый желающий сможет овладеть искусством танца. А для уверенных в своих силах смельчаков в возрасте от 6 лет и старше будут организованы хип-хоп баттл «1х1» и брейк-данс баттл «2х2».

– В битве «2х2» профессионалы в возрасте от 16 лет и старше посоревнуются с совсем еще юными ребятами. В числе опытных спортсменов выступят тюменец, вице-чемпион мира по брейк-дансу в номинации «команда» Евгений Аксенов, победители Всероссийских соревнований Евгений Троянов и Денис Минелбаев из Ноябрьска, а также другие танцоры, – рассказала преподаватель по брейк-дансу ДЮЦ «Фортуна», вице-чемпионка мира Ксения Макаренко.

Состязания будут проходить в течение двух часов. За это время мастерство продемонстрируют спортсмены из областного центра, Тобольска и Ноябрьска.

ИСТОЧНИК KP.RU