Одаренные тюменские школьники узнали, как перерабатывается вторичное сырье

СЕГОДНЯ 16:01 2019-07-25T16:01:49+03:00

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В рамках образовательной проектной смены, коротая проходит в центре «Серебряный бор», ребята из Тюменской области занимаются в физико-математической и естественно-научной лабораториях. Они реализуют проекты в сфере экологии, а также участвуют в инженерных соревнованиях и готовятся к научным олимпиадам.

Там юные исследователи встретились с сотрудниками регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

– Подростков интересовало, как устроена работа нашего предприятия, как и где используется вторичное сырье, какие современные технологии применяют на производстве и какие планируется внедрить в ближайшее время, – рассказали в пресс-службе «ТЭО».

Там отметили, что знания, полученные во время мастер-класса, ребята планируют применить при разработке своих научных проектов, которые они защитят уже в конце смены.

ИСТОЧНИК KP.RU