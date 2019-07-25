Тюменские спасатели обследуют детские лагеря на фоне трагедии в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 15:41 2019-07-25T15:45:24+03:00

Тюменские спасатели проверяют палаточные лагеря региона после трагедии в Хабаровском крае. Фото - пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

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В Тюменской области сотрудники МЧС начали проверки в детских лагерях. Такое поручение отдал министр по делам гражданской обороны Российской Федерации Евгениий Зиничев.

Сегодня, 25 июля, сотрудниками Главного управления МЧС по Тюменской области провели обследование областного детского оздоровительно-образовательного лагеря «Остров детства» и «Палаточного лагеря имени Олега Кошевого».

Фото - пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

– В первую очередь при обследовании мы обращаем внимание на место, где размещен палаточный лагерь, состояние территории и расстояние до линий электропередач. В самом лагере проверяется наличие первичных средств пожаротушения, источников наружного водоснабжения, путей эвакуации и устойчивой телефонной связи. В палатках смотрим, установлены ли дымовые автономные пожарные извещатели и исправные электрофонари. Также проверяем отсутствие электронагревательных приборов и электросетей, – рассказал начальник отдела государственного пожарного надзора ведомства Сергей Усольцев.

По его словам, все загородные лагеря оборудованы автоматическими средствами обнаружения и оповещения о пожаре. Также все они находятся в зоне прикрытия пожарных подразделений.

ИСТОЧНИК KP.RU