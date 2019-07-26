Погода на 26 июля в Тюмени: дождя не предвидится

СЕГОДНЯ 05:00 2019-07-26T05:00:19+03:00

Сегодня в Тюмени будет довольно тепло. Фото: Вадим Бегун

Однако и солнце местные жители увидят только к вечеру

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Сегодня, 26 июля, в Тюмени осадки не ожидаются. Облачная погода продержится утром и днем, а к вечеру небо прояснится.

Температура воздуха ночью составит +13, +14 градусов, днем потеплеет до 22 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +24. Вечером столбик термометра опустится до отметки +16 градусов. Ветер северный, переходящий в западный 1-3 метра в секунду.

26 июля отмечается собор Архангела Гавриила. По народному календарю этот день считается серединой лета. Если 26 июля на дворе сухо, то осень будет долгая, теплая и сухая. Наши предки в этот день наблюдали за ласточками: если они низко летают, осень будет долгая. С этого времени кое-где грачи начинают собираться в первые осенние стаи.

ИСТОЧНИК KP.RU