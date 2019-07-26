2019-07-26T06:20:04+03:00
Общество

Тюменка пьяной села руль, чтобы уехать от мужа-истерички

Это не первое ее подобное нарушение
Вадим Бегун
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Любительница выпить дважды села за руль пьяной в Тюмени. Фото - pixabay.com.Любительница выпить дважды села за руль пьяной в Тюмени. Фото - pixabay.com.
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Жительницу Тюмени дважды останавливали за езду в состоянии алкогольного опьянения. На этот раз она уехала от мужа, который закатил истерику.

– В вечернее время безработная 55-летняя тюменка распивала алкогольные напитки совместно с супругом. В разгар застолья между парой начался словесный конфликт. Не желая слушать истерики мужа, женщина покинула квартиру. Далее подозреваемая села за руль своего автомобиля и отправилась к знакомым, – рассказали в пресс-службе управления МВД по городу Тюмени.

Там также добавили, что при проверке по базам данных ГИБДД выяснилось, что ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения и была лишена водительских прав. Возбуждено уголовное дело, любительница выпить может попасть в тюрьму на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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