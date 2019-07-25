2019-07-25T15:52:31+03:00
Общество

Погода на День города Тюмени - 2019: будет пасмурно и дождливо

Рассказываем, какая температура воздуха ожидает тюменцев в День города 2019 года
Вадим Бегун
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На День города в Тюмени целый день будет лить дождь.На День города в Тюмени целый день будет лить дождь.Фото: Вадим Бегун
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В День города Тюмени, который жители областного центра отметят уже 27 июля, будет пасмурно и дождливо. Следующий за ним день также не будет безоблачным.

Так, по данным Гидрометцентра России, с 8 утра предстоящей субботы до 5 утра следующего дня в Тюмени будет идти небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +14 градусов, днем воздух прогреется до 27 градусов тепла. К вечеру вновь заметно похолодает – до 16 градусов. Ветра практически не будет – в этот день он решил не тревожить местных жителей.

Практически не заметен ветер и в воскресенье – он будет дуть со скоростью всего четыре метра в секунду. Температура воздуха останется на уровне предыдущего дня. Небольшой дождь ожидается ближе к двум часам дня и к восьми вечера.

Напомним, что в прошлом году День города Тюмени выдался жарким. Температура воздуха составляла порядка 28 градусов тепла, однако с утра прошел дождь с грозой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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