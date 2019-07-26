2019-07-26T12:13:58+03:00
Общество

В Тюмени за 40 миллионов рублей продают одну из самых больших квартир Урала

В апартаментах есть собственный лифт и сауна с бассейном
Вадим Бегун
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В Тюмени продается квартира почти 400 квадратных метров. Фото - ЦИАН.В Тюмени продается квартира почти 400 квадратных метров. Фото - ЦИАН.
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В Тюмени продается одна из самых больших квартир на Урале. Ее площадь равна 382 квадратным метрам.

«Роскошная квартира в уютном тихом месте исторического центра Тюмени с видом на набережную реки Туры. Квартира расположена в трех уровнях. Изысканная отделка интерьера по дизайн проекту: полы, лестница, двери, встроенные шкафы выполнены с применением цельного натурального дерева натурального и искусственного камня. В квартире установлен лифт. На лифте можно подняться из собственного паркинга на 2 и 3 этажи», – рассказывает на ЦИАН владелец недвижимости.

Также автор объявления сообщает, что на первом этаже расположены два парковочных места, большая комната отдыха с кинозалом, рядом расположена сауна с бассейном. В общем, в апартаментах есть все, что нужно для комфортного проживания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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