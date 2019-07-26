МегаФон поможет познакомиться

СЕГОДНЯ 06:59 2019-07-26T06:59:10+03:00

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МегаФон начинает развивать сервис знакомств в партнерстве с Tinder. Клиенты оператора получают эксклюзивные условия на функции приложения – сниженную стоимость премиум-аккаунта, безлимитный доступ к приложению даже при отрицательном балансе и возможность оплаты напрямую со счета телефона.

Сейчас у Tinder в России около полумиллиона. пользователей, из которых каждый третий — абонент МегаФона. Партнерство позволит им воспользоваться уникальным предложением при поиске новых друзей и знакомств – подпиской на Tinder Gold за 499 рублей в месяц. Среди преимуществ Tinder Gold – премиального статуса сервиса:

– бесплатный Boost и возможность для пользователя на полчаса войти в ТОП-показов,

– неограниченное число лайков и пять «суперлайков» в день,

– возможность отслеживать судьбу своих лайков,

– доступ к ленте топ-профилей,

– возможности искать пары по всему миру,

– персональные настройки приватности и отсутствие рекламы.

Клиенты МегаФона смогут использовать Tinder даже при отрицательном балансе и безлимитный трафик независимо от тарифного плана. По данным Tinder, в неделю с помощью приложения организуется до 1,5 миллиона встреч.

- МегаФон продолжает расширять цифровую экосистему для своих абонентов и создает новые партнерства и сервисы. Коллаборация с одним из крупнейших сервисов знакомств позволит предоставить пользователям качественный и современный сервис от профессионалов дейтинга с лучшим предложением на рынке по цене на подписку. В сервисе уже 500 000 пользователей по всей России и есть активная аудитория абонентов МегаФона, которые будут на особом положении именно благодаря нашему сотрудничеству с Tinder, – отмечает Максим Зимин, руководитель по медиасервисам МегаФона.

Получить доступ к Tinder Gold и завести новые интересные знакомства крайне просто – нужно подключить услугу от МегаФона на сайте tinder.megafon.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU