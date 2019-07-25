Ookla знает: МегаФон обеспечивает самую высокую скорость интернета в России

СЕГОДНЯ 14:10 2019-07-25T14:10:26+03:00

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Средняя скорость скачивания превысила 25,94 Мбит/с, а средняя скорость загрузки данных - 11,59 Мбит/с. Независимое исследование проводится ежегодно по всему миру: в России результаты основаны на более чем 7,9 млн замеров скорости, проведенных в первом полугодии 2019 года на более чем 1,5 млн уникальных мобильных устройствах россиян с использованием приложения SpeedTest®.

Высокая скорость мобильного интернета позволяет абонентам быстрее скачивать и слушать онлайн-музыку, видео, фото, общаться в интернете и передавать друг другу файлы любого объема. К примеру, фильм, который в обычном качестве «весит» порядка 700 Мб клиенты МегаФона на скорости в 25 Мбит/с могут полностью загрузить всего за 3 минуты, а его онлайн-просмотр возможен без задержек.

Ookla® уже третий год подряд называет МегаФон компанией с самым быстрым мобильным интернетом России. При этом для абонентов важна не только высокая скорость при загрузке и скачивании файлов, но и доступность услуги, а значит площадь покрытия сети в том месте, где клиент пользуется своим гаджетом. По данному показателю МегаФон также подтверждает свое многолетнее лидерство. Число базовых станций компании превышает 235 тыс., свидетельствуют данные Роскомнадзора, и это наилучший результат среди всех мобильных операторов страны.

- Последние годы мы наблюдаем бум использования мобильного интернета, на это влияет развитие интернет-сервисов, нового мобильного контента и выгодные тарифы для абонентов. Сегодня клиент МегаФона в среднем скачивает свыше 10 Гб в месяц, и для обеспечения самой высокой скорости интернета и наилучшего качества связи мы ежегодно инвестируем значительные финансовые и интеллектуальные ресурсы в развитие и настройку сети. Награда Ookla подтверждает лидерство МегаФона, при этом данные исследования основаны на реальных замерах абонентов всех сотовых операторов страны, – комментирует Влад Вольфсон, коммерческий директор МегаФона.

- Добиться такого успеха и признания – не только почетно. Это накладывает на всю компанию большую ответственность перед абонентами за качество услуг. Обещаю, вся команда инфраструктуры МегаФона и далее приложит все силы, чтобы подтвердить ожидания наших любимых клиентов. Ведь мы внимательно отслеживаем тенденции в потреблении новых сервисов и строим инфраструктуру связи ориентируясь на потребности наших клиентов. Уже текущие возможности сети по скорости скачивания и загрузки позволяют более 76 млн абонентов наслаждаться онлайн HD video, общаться и вести прямые эфиры в социальных сетях и постоянно быть на связи, – добавляет Фредерик Ваносчуйзе, директор МегаФона по техническим инновациям и инфраструктуре.

ИСТОЧНИК KP.RU