2019-07-25T14:32:50+03:00
Общество

Сбербанк выдал банковские гарантии на реконструкцию зданий в ЯНАО

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Пресс-служба Уральского банка СбербанкаПресс-служба Уральского банка Сбербанка
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Западно-Сибирское отделение Сбербанка выдало банковские гарантии для обеспечения обязательств по государственным контрактам на реконструкцию административного здания УВД в г. Ноябрьск и культурно-оздоровительного центра в г. Муравленко. Генеральным подрядчиком выступает компания АО «Тюменьтел», которая победила по итогам аукционов. Сумма контрактов составляет 584 млн рублей и 1,3 млрд рублей соответственно. Заказчиком выступает «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа». По условиям аукциона строительно-монтажные работы должны быть завершены до июля 2022 года.

«На строительном рынке Тюменской области компания АО «Тюменьтел» зарекомендовала себя как генеральный подрядчик, реализующий крупнейшие знаковые проекты региона. Реконструкция социально значимых объектов на Ямале станет еще одним этапом в укреплении многолетнего сотрудничества между Сбербанком и строительной компанией», – комментирует управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

В 2018-2019 годах при финансовой поддержке Сбербанка компания «Тюменьтел» реализовала ряд социально значимых строительных проектов, среди которых: строительство детского сада в селе Ярково, реконструкция городской поликлиники №5 в Ялуторовске, строительство школы в Тобольске на 1200 учебных мест, возведение культурно-оздоровительного комплекса, детского сада и реконструкция больницы в селе Красноселькуп на Ямале, строительство поликлиники в микрорайоне «Ямальский» города Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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