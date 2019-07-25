На восстановление мастерской Шитова выделят 6 миллионов рублей из тюменского бюджета

СЕГОДНЯ 14:54 2019-07-25T14:54:00+03:00

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В Тюмени ищут подрядчика, который разработает проект по восстановлению дома, где находилась мастерская известного реставратора Вадима Шитова. На эти цели выделено 5,8 миллиона рублей.

Из документации, размещенной на сайте госзакупок, стало известно, что пожаре уничтожены 65 процентов здания, находящегося по улице Дзерджинского, 34. Также в огне пострадало 80 процентов территории, от малых архитектурных формы и вовсе ничего не осталось.

Победителю аукциона нужно будет уже до конца года подготовить полный проект восстановления объекта культурного наследия регионального значения «Дом Ф.З. Рубцовой».

Напомним, памятник архитектуры 19 века, где находится мастерская известного реставратора, сгорел 3 апреля. В этот же день губернатор Тюменской области Александр Моор заверил, что дом будет полностью восстановлен.

ИСТОЧНИК KP.RU