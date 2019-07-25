Тобольские преступницы-инвалиды не могут попасть в тюремную библиотеку

СЕГОДНЯ 13:45 2019-07-25T13:45:22+03:00

В этом вопросе им поможет прокуратура

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Тоболячки-инвалиды, отбывающие заключение в женской исправительной колонии города, не могут попасть в тюремную библиотеку. Теперь региональная прокуратура добивается оборудования там пандусов.

– Вопреки закону «О социальной защите инвалидов в РФ», в исправительном учреждении у людей с ограниченными возможностями отсутствует возможность для беспрепятственного доступа в медицинскую часть, столовую, клуб и библиотеку, поскольку там нет пандусов и подъемных устройств, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что в целях устранения нарушений в Тобольский городской суд был направлен иск, который накануне, 24 июля, был удовлетворен судом. Прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения.

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что в регионе создана группа по защите прав инвалидов. Всего в области проживает свыше ста тысяч человек с инвалидностью.

ИСТОЧНИК KP.RU