2019-07-25T13:45:22+03:00
Общество

Тобольские преступницы-инвалиды не могут попасть в тюремную библиотеку

В этом вопросе им поможет прокуратура
Вадим Бегун
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Тобольская женская колония недоступна для инвалидов.Тобольская женская колония недоступна для инвалидов.Фото: Ольга Крыльцова
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Тоболячки-инвалиды, отбывающие заключение в женской исправительной колонии города, не могут попасть в тюремную библиотеку. Теперь региональная прокуратура добивается оборудования там пандусов.

– Вопреки закону «О социальной защите инвалидов в РФ», в исправительном учреждении у людей с ограниченными возможностями отсутствует возможность для беспрепятственного доступа в медицинскую часть, столовую, клуб и библиотеку, поскольку там нет пандусов и подъемных устройств, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что в целях устранения нарушений в Тобольский городской суд был направлен иск, который накануне, 24 июля, был удовлетворен судом. Прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения.

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что в регионе создана группа по защите прав инвалидов. Всего в области проживает свыше ста тысяч человек с инвалидностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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