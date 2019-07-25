В Тюмени осудили бизнесмена, промышлявшего мошенничеством и отмыванием денег

СЕГОДНЯ 13:20 2019-07-25T13:20:44+03:00

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В Тюмени к реальному тюремному сроку приговорили генерального директора предприятия. Его признали виновным в отмывании денег и мошенничестве в крупном размере ущерба.

«Летом 2015 года гражданин Д. обратился к директору одной из тюменских компаний с предложением о проведении неких геологических исследований. Исполнять договорные обязательства он не намеревался, однако заверил партнера в том, все необходимое для этого оборудование у него есть. Осужденный заявил, что стоимость работ составит 2 миллиона рублей. Предприниматели заключили договор, и преступник получил предоплату», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Центрального районного суда Тюмени.

Также там говорится, что после гражданин Д. для пущей убедительности заключил со знакомой договор о проведении ею семинара на тему, касающуюся разработки месторождений полезных ископаемых. После того, как предприниматели перевели на его счет два миллиона рублей, он распорядился ими по своему усмотрению. Кроме того, преступник перечислил 200 тысяч рублей своей знакомой, которая, как и предполагалось, никакого семинара не проводила.

Предприимчивый бизнесмен лишился свободы на три с половиной года. Также он обязан вернуть те самые два миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU