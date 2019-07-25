Психически больной пациент порезал мужчину в тюменской больнице

СЕГОДНЯ 12:58 2019-07-25T12:58:33+03:00

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В Тюмени психически больной пациент набросился с ножом на мужчину. Последний получил ранение груди и предплечья, а после обратился в суд за возмещением морального ущерба.

«Неадекватный пациент в декабре 2015 года в диализном зале №4 тюменского филиала «Нефросовета», который находится на втором этаже хирургического корпуса ОКБ №1, ранил ножом истца в грудь и предплечье. Мужчина более 20 дней находился на лечении и проходил реабилитационные процедуры. После он обратился в суд, оценив причиненный моральный вред в один миллион рублей», – следует из сообщения, опубликованного на сайте Ленинского районного суда.

Судья частично удовлетворил иск жителя Тюмени и взыскал в его пользу 100 тысяч рублей компенсации с медучреждения и такую же сумму с гражданина, порезавшего его ножом.

В ведомстве сообщили, что пациент бравировал своим психическим заболеванием и безнаказанностью в связи с неподсудностью. Там уточнили, что в 2016 году его принудительно заставили лечиться в медицинской организации.

ИСТОЧНИК KP.RU