2019-07-25T12:30:44+03:00
Происшествия

Таксист похитил у мужчины мобильный телефон и банковскую карту в Тюмени

Потерпевший обратился в полицию лишь спустя три дня
Вадим Бегун
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Таксист из Тюмени обокрал мужчину на улице.Таксист из Тюмени обокрал мужчину на улице.Фото: Ольга Крыльцова
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– В день преступления потерпевший направлялся домой, на пути ему встретилась компания незнакомцев. Молодые люди попросили сигареты, однако один из мужчин решил, что одних сигарет ему будет мало. Таким образом, он отобрал у тюменца мобильный телефон стоимостью 11 тысяч рублей и банковскую карту, с которой позже снял 6 тысяч рублей. Потерпевший обратился в полицию лишь спустя три дня, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Там добавили, что деньги злоумышленник, оказавшийся 38-летним работником одной из фирм такси, успел потратить, а от мобильника избавился. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Ему грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

Тем временем, полицейские напоминают – чем раньше к ним поступит заявление о совершении противоправных действий, тем больше вероятности того, что украденное имущество удастся вернуть владельцу, а преступление будет раскрыто по горячим следам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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