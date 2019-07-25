В Тюмени осудят иностранца, из-за которого в ДТП погибла судья

СЕГОДНЯ 12:08 2019-07-25T12:08:49+03:00

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В тюменский суд направлено уголовное дело в отношении 26-летнего гражданина Таджикистана. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть человека.

– В начале июня этого года водитель на грузовой ГАЗели на нерегулируемом перекрестке улиц Льва Толстого и Уральской при повороте налево не уступил дорогу и сбил 73-летнюю судью в отставке. Спустя четыре дня она скончалась в больнице от переломов костей свода и основания черепа, – рассказали в пресс-службе прокуратуры по Тюменской области.

Там добавили, что в 2017 году иностранец был выдворен из России за нарушение правил пребывания, въезд в страну ему был запрещен. Однако тот на родине поменял имя и фамилию, въехал в РФ через Красноярск, а оттуда – в Тюмень. Свою вину в ДТП он признал частично. Мужчина может лишиться свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU