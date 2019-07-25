В Тюмени подросток сломал руку, попав в ДТП на отцовском мотоцикле
В Тюмени 15-летний подросток попал в дорожно-транспортное происшествие на чужом мотоцикле. Произошло это в районе пересечения улиц Профсоюзной и Циолковского.
– Молодой человек госпитализирован в детское травматологическое отделение Областной клинической больницы №2. Он получает необходимую медицинскую помощь по поводу перелома со смещением локтевого отростка, – рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.
В региональной Госавтоинспекции сообщили подробности дорожно-транспортного происшествия. Оказалось, что водитель автомобиля «Киа Рио» перестраивался и не пропустил мотоциклиста. Также стало известно, что двухколесным транспортом, на котором ехал школьник, владеет его отец. У самого же парня водительских прав еще нет.
ИСТОЧНИК KP.RU