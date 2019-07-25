В Тюмени подросток сломал руку, попав в ДТП на отцовском мотоцикле

СЕГОДНЯ 11:12 2019-07-25T11:12:45+03:00

В Тюмени подросток попал в ДТП на мотоцикле и сломал руку. Фото - pixabay.com.

У школьника нет прав на управления транспортным средством

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В Тюмени 15-летний подросток попал в дорожно-транспортное происшествие на чужом мотоцикле. Произошло это в районе пересечения улиц Профсоюзной и Циолковского.

– Молодой человек госпитализирован в детское травматологическое отделение Областной клинической больницы №2. Он получает необходимую медицинскую помощь по поводу перелома со смещением локтевого отростка, – рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

В региональной Госавтоинспекции сообщили подробности дорожно-транспортного происшествия. Оказалось, что водитель автомобиля «Киа Рио» перестраивался и не пропустил мотоциклиста. Также стало известно, что двухколесным транспортом, на котором ехал школьник, владеет его отец. У самого же парня водительских прав еще нет.

ИСТОЧНИК KP.RU