2019-07-25T10:48:16+03:00
Общество

Тюменцев просят помочь бездомным прошлогодними овощами и моющими средствами

Жители областного центра могут сделать жизнь бомжей комфортней
Вадим Бегун
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Тюменцы могут помочь бездомным моющими средствами. Фото - дом милосердия "Богадельня".Тюменцы могут помочь бездомным моющими средствами. Фото - дом милосердия "Богадельня".
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Тюменский дом милосердия «Богадельня» призывает помочь бездомным жителям областного центра крупами, молоком и многим другим. Не помешают и прошлогодние овощи.

«Дорогие, как же быть, когда каждый день что-то надо? Сегодня нам в нужны крупы, чтобы кормить бездомных на улице и пациентов стационара, рис, пшено, манка, пшеничная, ячневая; молочные продукты: молоко, творог (для выпечки) и сметана (к борщу); моющие и средства гигиены: «Фейри», «Пемолюкс», «Санокс». Ведь кто-то, наверное, сможет чем-то из этого помочь? Вот так мы и живем, всем миром», – говорится в сообщении, опубликованном на официальном аккаунте «Богадельни» в «Вконтакте».

Также сотрудники дома милосердия просят поделиться излишками прошлогодних овощей: картофелем, морковью, свеклой, а также ягодами, грибами. Не будут лишними и лук, укроп, петрушка, салат и другая зелень.

ИСТОЧНИК KP.RU

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