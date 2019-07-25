Тюменец отравился угарным газом во время пожара в центре города

СЕГОДНЯ 11:39 2019-07-25T11:39:22+03:00

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Накануне, 24 июля, в Тюмени в доме по адресу: улица Орджоникидзе, 7 горела квартира. Жертв нет, но хозяин жилплощади все же успел отравиться угарным газом.

– Вызов поступил в 21.29, бригада скорой помощи прибыла через 12 минут. Зафиксировано одно обращение за медицинской помощью – пациента с подозрением на отравление угарным газом доставили в Областную клиническую больницу №1. В данный момент мужчина получает необходимое симптоматическое лечение в условиях реанимации токсикологического отделения. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, – рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

В пресс-службе Главного управления МЧС по региону сообщили, что пожар удалось ликвидировать всего за пять минут. За это время огонь повредил балкон, сама квартира не пострадала. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU