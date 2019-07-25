2019-07-25T10:19:07+03:00
Общество

В тобольских детсадах появятся бассейны с уникальным дизайном

Ребята могут заниматься плаванием в дошкольных учреждениях
Вадим Бегун
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В тобольских детсадах у ребят появится возможность научиться плавать. Фото - pixabay.com.В тобольских детсадах у ребят появится возможность научиться плавать. Фото - pixabay.com.
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В пяти детских садах Тобольска появятся бассейны. Глава города Максим Афанасьев обратил внимание на качество работ.

На сегодняшний день ремонт бассейнов на сегодняшний день производится в пяти детских садах. Для каждого объекта подобран уникальный дизайн, который отвечает направлениям образовательных программ учреждений. После завершения работ более тысячи ребят смогут заниматься плаванием.

Мэр Тобольска Максим Афанасьев отметил недопустимость даже незначительных недоработок, заявив, что объекты должны отвечать повышенным требованиям безопасности. От того, в какой среде растут дети, зависит в будущем их мировосприятие в целом, подчеркнул градоначальник.

Афанасьев поручил устранить ряд недочетов в кратчайшие сроки. Большинство объектов планируется сдать уже в следующие месяцы, сообщили в пресс-службе администрации города Тобольска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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