СЕГОДНЯ 09:55 2019-07-25T09:55:57+03:00

На покупку качелей и тренажеров для нового тюменского сквера потратят 40 миллионов рублей. Фото - Сергей Князев.

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В Тюмени благоустроят сквер Якова Неумоева. На одни только качели и тренажеры потратят свыше 38 миллионов рублей.

Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие, которое ранее выиграло контракт на благоустройство сквера, заключило договор с тюменской компанией «ПТК «Алгоритм»» на поставку малых архитектурных форм. Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, на один только игровой комплекс организация потратит более 14 с половиной миллионов рублей.

Пергола-качели ТОДЭП обойдутся намного дешевле – 2 миллиона 342 тысячи рублей. А вот за динамическую качель придется выложить почти миллион. Также стало известно, что предприятие закупит две качалки на пружинах (571 и 697 тысяч рублей), карусель (1 миллион 66 тысяч), спортивный комплекс для воркаута (769 тысяч рублей) и многое другое. Общая сумма для закупки оборудования – 38 миллионов 44 тысячи рублей.

Напомним, в Тюмени уже приступили к благоустройству сквера Якова Неумова. Для посетителей его откроют ко дню 75-летия Великой Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU