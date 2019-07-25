День города Тюмени - 2019: жители областного центра могут сняться в фильме
В День города Тюмени на площади Борцов Революции установят тематические павильоны и локации для съемок. Каждый желающий сможет сняться в интересном эпизоде, пройдя актерский кастинг.
Так, жители областного центра снимутся в приключенческих эпизодах: «В машине», «В школе», «Во сне», «В деревне», «В кино», «На концерте», «В походе», «Дома» и других. Также стало известно, что в так называемом Городе Кино в этот день будет работать открытый кинотеатр, где покажут анимационные короткометражки и игровые фильмы из репертуара международного кинофестиваля «Ноль Плюс». На сценической площадке выступят хореографические и музыкальные коллективы. Кроме того, будут работать детские площадки с интерактивами и фотозоны в стиле «кино».
В результате снимется множество эпизодов, лучшие из которых станут частью большого игрового фильма. Его можно будет увидеть на открытии VI кинофестиваля «Ноль Плюс» в октябре 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU