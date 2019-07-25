2019-07-25T09:04:51+03:00
Звезды

Тюменским школьникам проведут экскурсию по музею Виктора Муравленко

Мероприятие приурочено к празднованию 75-летия Тюменской области
Вадим Бегун
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Тюменцы побывают в музее Муравленко. Фото - пресс-служба Фонда имени Виктора Муравленко.Тюменцы побывают в музее Муравленко. Фото - пресс-служба Фонда имени Виктора Муравленко.
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Старшеклассники тюменского лицея №81 отправятся на экскурсию в Фонд имени Виктора Муравленко. Им расскажут о буднях знаменитого нефтяника.

– Фонд существует уже больше 20 лет, и музей – это только его малая часть. Сотрудники организации проводят благотворительные акции, смотры-конкурсы, соревнования, выпускают книги, проводят лекции, снимают видеофильмы. Наша главная задача – сохранить память о первопроходцах нефтяной и газовой промышленности, – рассказал президент Фонда Сергей Великопольский.

Он также сообщил, что планирует рассказать ребятам о том, какой вклад внес Муравленко в изменение облика Тюмени и Тюменской области. Известно, что известный нефтяник повлиял на развитие инфраструктуры, развитие туристического потенциала города, появление лагерей. Школьники смогут задать эксперту все интересующие вопросы. А самым любознательным разрешат даже посидеть за столом знаменитого нефтяника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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