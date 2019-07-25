2019-07-25T08:42:57+03:00
Общество

В тюменских детских лагерях усилят меры безопасности после трагедии в Хабаровском крае

С сегодняшнего дня спасатели начнут выезды на объекты
Вадим Бегун
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Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил усилить меры безопасности в детских лагерях. Фото - пресс-служба губернатора.Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил усилить меры безопасности в детских лагерях. Фото - пресс-служба губернатора.
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Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что все детские лагеря региона должны работать по единым стандартам безопасности. Он поручил усилить контроль всех ответственных за это лиц.

– Загородные центры должны находиться в надлежащем состоянии, работать по единой педагогической программе и стандартам безопасности. Дети должны быть под круглосуточным наблюдением, где бы они не находились – на улице или в помещении, чтобы в случае опасности персонал мог оперативно сработать. Необходимо усилить личный контроль каждого работника, – подчеркнул Александр Моор.

В этом летнем сезоне в Тюменской области работают 649 детских оздоровительных организаций. По итогам двух смен там отдохнули почти 103 тысячи детей. Стоит отметить, что в прошлом году в регионе не было ни одной чрезвычайной ситуации.

Напомним, что в ночь на 23 июля в детском палаточном лагере в Хабаровском крае произошел пожар. В результате его погибли четверо ребят. Местные СМИ пишут, что персонал лагеря поздно вызвал пожарных, пытаясь потушить возгорание самостоятельно. Также выяснилось, что палаточный лагерь был частным и работал незаконно, проверяющие комиссии не давали разрешения на его открытие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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