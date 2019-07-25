В Тюмени находящийся в федеральном розыске таксист пытался скрыться от гаишников

СЕГОДНЯ 08:18 2019-07-25T08:18:25+03:00

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В Тюмени водитель такси, который, как потом оказалось, находился в федеральном розыске, чуть не «улизнул» от сотрудников ГИБДД. Теперь с ним будут говорить полицейские.

Накануне, 24 июля, в областном центре прошел совместный рейд судебных приставов и сотрудников Госавтоинспекции. Они проверили порядка 80 таксистов, 27 из которых оказались должниками, два автомобиля были арестованы.

– Водитель Яндекс-такси не исполнил требование сотрудника ГИБДД об остановке, но в итоге его удалось остановить. Задержанный оказался в федеральном розыске. Молодой человек доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Кроме того, был выявлен таксист, который не мог садиться руль, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Оказалось, что его еще в прошлом году ограничили в праве управления автомобилем – мужчина накопил долг по алиментам в 190 тысяч рублей. Теперь его ждет либо лишение водительских прав, либо обязательные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU