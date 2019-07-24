Развитие биржевой торговли - в приоритете у департамента лесного комплекса Тюменской области

СЕГОДНЯ 16:37 2019-07-24T16:37:43+03:00

Сегодня она помогает комплексно повышать эффективность отраслевого рынка в России

Изменить размер текста: A A

Перед департаментом лесного комплекса Тюменской области стоят несколько амбициозных задач: увеличение роста объёмов производства, создание спроса на внутренних и внешних рынках, повышение эффективности производства, устойчивое управление лесами региона и развитие биржевой торговли. Об этом сегодня, 24 июля, сообщил директор регионального департамента лесного комплекса Николай Пуртов на заседании Подкомитета по развитию биржевых торгов лесоматериалами при Биржевом комитете ФАС Россия.

- Для привлечения к биржевой торговле у нас создана дорожная карта, работа по ней уже началась, - подчеркнул Николай Пуртов.

Как отметил заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин, биржевая товарно-сырьевая торговля сегодня помогает комплексно повышать эффективность отраслевого рынка в России. По его словам, это мощный инструмент не только в развитии конкуренции, но и экономики в целом.

- В июне этого года Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа подписала соглашение о сотрудничестве с правительством Тюменской области. Сейчас ваш регион участвует в торгах нефтепродуктов и природного газа и, на мой взгляд, использование биржевого механизма даст эффективность в развитии всего лесного хозяйства. Мы видим в Тюменской области большой потенциал, - подчеркнул он.

На сегодняшний день площадь лесных участков на землях лесного фонда Тюменской области составляет более 11 млн гектаров, что составляет 7% от всей территории региона, покрытые лесом участки занимают 6,9 млн га. Возможный ежегодный объём заготовки древесины (расчётная лесосека) – 16,2 млн кубометров, в т.ч. по хвойному хозяйству – 3,2 млн кубометров. Общий запас древостоя – 961 млн кубометров.

- В 2018 году объём реализации лесопромышленной продукции в регионе составил в сумме более 5 млрд рублей. Из них 4,85 млрд рублей – обработка древесины, чуть больше 1 млрд рублей – производство мебели и другой продукции, - рассказал Николай Пуртов. – Правительством Тюменской области созданы благоприятные условия для привлечения инвесторов в регион. Например, сейчас департамент совместно с Инвестиционным агентством ведёт подготовку по двум потенциальным инвестиционным проектам.

Тремя приоритетными направлениями в лесопромышленном комплексе Тюменской области являются: развитие мощностей по переработке лиственной и низкотоварной древесины, комплексное использование лесных ресурсов региона с организацией производства продукции с высокой прибавочной стоимостью и увеличение объёмов выпуска строительных материалов и изделий из древесины.

КОНКРЕТНО

Лесная промышленность в Тюменской области – это:

- более 500 действующих предприятий;

- 27 инвестиционных проектов. Общая капитализация – 11 млрд рублей, создано 1,7 тыс. рабочих мест;

- Около 5 тысяч человек заняты в отрасли;

- Объём реализации продукции товаров и услуг в 2018 году составил 5,1 млрд рублей.

- Три отрасли – лесозаготовительная, деревообрабатывающая и мебельная.

ИСТОЧНИК KP.RU