2019-07-24T16:04:46+03:00
Общество

ТОП-3 киберугроз и их решения от МегаФона

Компания расширяет набор услуг в сфере защиты от киберугроз и запускает услугу «Защита баз данных»
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Фото Тюменского регионального отделения Уральского филиала ПАО «МегаФон»Фото Тюменского регионального отделения Уральского филиала ПАО «МегаФон»
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В марте эксперты в области кибербезопасности зафиксировали массовую атаку на российские предприятия – злоумышленники использовали IoT-устройства для фишинговой рассылки под видом известных брендов. А вначале лета произошла серия атак на крупные госучреждения сферы здравоохранения в России с целью получения счетов и контрактов на лечение. И хотя инвестиции в кибербезопасность растут, 70% компаний-респондентов считают применяемые ими решения устаревшими, говорится в исследовании VMware и Forbes Insights.

Решения МегаФона в сфере кибербезопасности адресованы самой широкой аудитории пользователей – от владельцев смартфонов до крупных корпоративных клиентов с развитыми сетями цифрового взаимодействия.

Новый сервис «Защита баз данных» создан на программном комплексе «Гарда БД». Он предотвращает утечку конфиденциальной информации и обеспечивает защиту данных путем автоматической блокировки попыток несанкционированного доступа к таблицам баз данных. Система предотвратит действия пользователей, нарушающие заданные условия политики безопасности. Сервис также позволяет проводить аудит всех операций с защищаемыми базами данных в режиме реального времени, контролировать действия привилегированных пользователей и предотвращать попытки внешнего вторжения в системы управления баз данных. Производительность комплекса составляет более 10 ГБ/сек обрабатываемого трафика, свыше 40 ТБ хранимой информации.

- МегаФон обеспечивает комплексный подход к кибербезопасности, предлагая технические решения, как защищающие инфраструктуру и интернет-ресурсы наших клиентов, так и предотвращающие несанкционированный доступ к смартфонам. Об эффективности применяемых методов говорит значительный рост числа пользователей наших сервисов. Так, например, количество клиентов услуги «Защита от DDoS-атак» за 2018 год выросло на 65%, отметил Артём Лосев, руководитель по услугам кибербезопасности МегаФона.

- Система обеспечения безопасности СУБД и бизнес-приложений «Гарда БД» объединила в себе передовые технологии по мониторингу и предиктивной защите данных. Мы гордимся, что «Гарда БД» вошла в экосистему кибербезопасности МегаФона и будет защищать клиентов одного из крупнейших операторов нашей страны, подчеркнул Владимир Пономарёв, генеральный директор «Гарда Технологии» (входит в «ИКС Холдинг»).

В экосистему решений киберзащиты также входят услуги «МегаФон Антивзлом» и «Защита от DDoS-атак». Первая защитит от вредоносных сообщений, вирусов и сетевых атак, поможет предотвратить кражу денег через мобильные устройства и приложения, утечку данных из-за вирусов. Вторая адресована владельцам сетевых ресурсов и обеспечивает стабильную работу сайта при минимальных затратах, защищая его от перегрузок и DDoS-атак мощностью до 300 Гбит/с.

С продуктами МегаФона в сфере кибербезопасности можно ознакомиться тут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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