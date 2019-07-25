2019-07-25T05:00:13+03:00
Общество

Погода на 25 июля в Тюмени: облачно, но без осадков

В этот день тюменцы будут редко видеть солнце
Вадим Бегун
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Солнце не порадует сегодня тюменцев.Солнце не порадует сегодня тюменцев.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 25 июля, в Тюмени осадки не ожидаются. Однако с самого утра и до вечера небо будет скрыто за облаками.

Температура воздуха ночью составит +13, +15 градусов, днем потеплеет до 19 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +20. Вечером столбик термометра опустится до отметки +16 градусов. Ветер северный, переходящий в северо-западный 1-4 метра в секунду.

В этот день почитается память святых Прокла и Илария. В народе этот день называли «Прокл – Великие Росы». Прокловы росы считаются целебными. В прежние времена их собирали для лечения глазных болезней. В старину верили, что роса в этот день наделяет красотой, спокойствием. Наши предки заметили: если на Прокла ночью нет росы, а в низинах нет тумана – к ненастью. А если ночная роса не просыхает – быть грозе. В это время зацветали гладиолусы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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