2019-07-25T05:40:01+03:00
Происшествия

Иностранца будут судить по шести уголовным статьям в Тюмени

Мужчину обвиняют в серии дистанционных мошенничеств
Вадим Бегун
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Иностранца будут судить по шести уголовным статьям в Тюмени.Иностранца будут судить по шести уголовным статьям в Тюмени.Фото: Ольга Крыльцова
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Тюменские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего гражданина ближнего зарубежья, который обвиняется в мошенничестве. Мужчина, отбывая наказание в одной из колоний Оренбургской области, размещал на интернет-сайтах объявления о продаже стройматериалов по заманчивой цене, а затем «кидал» клиентов.

– В ходе телефонного разговора с потенциальными покупателями он убеждал их внести предоплату за товар, который должен скоро прийти из Омска в Тюмень. Как только потерпевшие перечисляли денежные средства, злоумышленник переставал выходить на связь, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Там добавили, что следователями возбуждено всего шесть уголовных дел в отношении иностранца. Общий ущерб жителям Тюмени, Ишима и Ялуторовска составил более 150 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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