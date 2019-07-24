Новая спортивно-культурная площадка появится в Тюмени
В день рождения Тюмени, 27 июля, в 10 часов в жилом комплексе «Апрель» состоится открытие спортивно-культурной площадки. В субботу гостей ждет «Зарядка с чемпионом» Натальей Проскуряковой.
Перережут красную ленточку и дадут старт мероприятию руководитель управы Восточного административного округа Александр Сухомяткин, представители администрации города и застройщика.
– В этот день здесь состоятся соревнования по мини-футболу, будет работать зона для сдачи норм ГТО, также гостей ждут мастер-классы фитнес-презентеров и скейтбордистов, конкурсы и подарки, – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.
Там добавили, что, помимо спортивных, тут заработают и культурные площадки. Так, на сцене амфитеатра запланировано выступление танцевальных и вокальных коллективов, цирковых студий. Для семей с детьми организуют квест-площадки, а самых маленьких развлечет аниматор.
ИСТОЧНИК KP.RU