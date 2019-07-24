Новая спортивно-культурная площадка появится в Тюмени

СЕГОДНЯ 16:29 2019-07-24T16:29:59+03:00

Здесь будут проводиться соревнования по мини-футболу

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В день рождения Тюмени, 27 июля, в 10 часов в жилом комплексе «Апрель» состоится открытие спортивно-культурной площадки. В субботу гостей ждет «Зарядка с чемпионом» Натальей Проскуряковой.

Перережут красную ленточку и дадут старт мероприятию руководитель управы Восточного административного округа Александр Сухомяткин, представители администрации города и застройщика.

– В этот день здесь состоятся соревнования по мини-футболу, будет работать зона для сдачи норм ГТО, также гостей ждут мастер-классы фитнес-презентеров и скейтбордистов, конкурсы и подарки, – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.

Там добавили, что, помимо спортивных, тут заработают и культурные площадки. Так, на сцене амфитеатра запланировано выступление танцевальных и вокальных коллективов, цирковых студий. Для семей с детьми организуют квест-площадки, а самых маленьких развлечет аниматор.

ИСТОЧНИК KP.RU