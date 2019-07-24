Работники торговли Тюменской области получили грамоты Минпромторга и Благодарности губернатора

СЕГОДНЯ 15:00 2019-07-24T15:01:00+03:00

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С профессиональным праздником – Днём работника торговли – ветеранов и молодых специалистов поздравил директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев. Торжественный приём в честь праздника состоялся сегодня, 24 июля, в здании регионального правительства.

Торговая отрасль в Тюменской области традиционно занимает лидирующие позиции по показателям среди других субъектов Российской Федерации. По итогам 2018 года оборот розничной торговли в регионе увеличился почти на 7% и составил 383 млрд рублей, что более чем в два раза превосходит среднероссийский темп роста. На душу населения в 2018 году было продано товаров на 254 тысячи рублей и по этому показателю Тюменская область занимает 3-е место в Уральском федеральном округе и 7-е место в России.

В регионе функционируют более 10 тысяч предприятий – объекты розничной, оптовой торговли и более 3 тысяч объектов общественного питания, в торговле занят почти каждый пятый трудоспособный житель региона. Также в последнее время тюменцы активно пользуются интернет-магазинами по продаже и доставке продуктов питания.

По словам Андрея Пантелеева, успехи региона в сфере потребительского рынка – это результат участия предприятий в проектах «Продаём тюменское!», «Покупаем тюменское!», а также в международных, региональных всероссийских рынках.

– Особые слова благодарности заслуживают ветераны отрасли. Традиции, которые они заложили, сегодня сохраняют и развивают молодые специалисты, - подчеркнул он и пожелал работникам торговли счастья благополучия и достижения самых высоких целей.

За большой вклад в развитие торговли и многолетний добросовестный труд Почётной грамотой Минпромторга России награждены: главный менеджер ООО «Кванта Плюс», депутат тюменской облдумы Эдуард Омаров, гендиректор ООО «Ритейл-Технологии-Бизнес» Ирина Иванова, гендиректор «Школы гостеприимства и сервиса» Ирина Косогорова и многие другие.

Благодарности губернатора Тюменской области вручены: соучредителю ООО Ресторан «Александр» Галине Кайданович, гендиректору АО «Комбинат школьного питания «Центральный» Ольге Гирилюк и главному специалисту департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Наталье Коноваловой.

ИСТОЧНИК KP.RU