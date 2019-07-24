В Тюмени завели уголовное дело из-за реки с экстремально высоким уровнем загрязнения
В Тюмени возбуждено уголовное дело о загрязнении реки Ушаковка. Прокуроры провели проверку после жалобы местной жительницы. Женщина сообщила, что в реке исчезла рыба, водоплавающие птицы также ее покинули.
– Очистные сооружения в деревне Ушакова Тюменского района эксплуатирует МУЖЭП села Онохино. На них для очистки поступают сточные воды, отводимые от микрорайона Молодежный. Нормативная очистка вод, сбрасываемых в реку Ушаковка, не обеспечена, – рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.
Там добавили, что эксперты выявили участок реки длиною 2 километра, характеризующийся экстремально высоким уровнем загрязнения, который является летальным для водных биоресурсов. Ущерб водному объекту оставил более 7,6 миллионов рублей.
В полиции возбудили уголовное дело по статье «Загрязнение вод». Виновному «светит» штраф в размере до 80 тысяч рублей.
Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что компания "Шлюмберже" заплатит более 100 тысяч рублей за "опасные" стоки в Тюменском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU