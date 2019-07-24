2019-07-24T15:41:54+03:00
Происшествия

В Тюмени завели уголовное дело из-за реки с экстремально высоким уровнем загрязнения

От водоема идет резкий зловонный запах
Вадим Бегун
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В Тюмени заведено уголовное дело из-за загрязнения реки. Фото - пресс-служба прокуратуры Тюменской области.В Тюмени заведено уголовное дело из-за загрязнения реки. Фото - пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
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В Тюмени возбуждено уголовное дело о загрязнении реки Ушаковка. Прокуроры провели проверку после жалобы местной жительницы. Женщина сообщила, что в реке исчезла рыба, водоплавающие птицы также ее покинули.

– Очистные сооружения в деревне Ушакова Тюменского района эксплуатирует МУЖЭП села Онохино. На них для очистки поступают сточные воды, отводимые от микрорайона Молодежный. Нормативная очистка вод, сбрасываемых в реку Ушаковка, не обеспечена, – рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

Там добавили, что эксперты выявили участок реки длиною 2 километра, характеризующийся экстремально высоким уровнем загрязнения, который является летальным для водных биоресурсов. Ущерб водному объекту оставил более 7,6 миллионов рублей.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Загрязнение вод». Виновному «светит» штраф в размере до 80 тысяч рублей.

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что компания "Шлюмберже" заплатит более 100 тысяч рублей за "опасные" стоки в Тюменском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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