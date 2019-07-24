2019-07-24T14:47:00+03:00
Общество

Абоненты МегаФона проявили «стальной характер»

На старт полумарафона впервые вышла команда, в которой было сразу 80 клиентов компании
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Фото пресс-службы Тюменского регионального отделения Уральского филиала ПАО «МегаФон»Фото пресс-службы Тюменского регионального отделения Уральского филиала ПАО «МегаФон»
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23 июля 2019 года. Впервые в Тюмени на старт полумарафона «Стальной характер» вышла команда, в составе которой было сразу 80 клиентов МегаФона. Они посвятили забег самому быстрому интернету оператора.

- Компания Ookla изучает миллионы замеров скорости в приложении Speedtest и третий год признает именно наш интернет самым шустрым. В честь этого события мы собрали команду тюменцев, которые были на особом положении. Мы предоставили им бесплатную регистрацию в «зеленой» команде через соцсети, а также приготовили отличные мотиваторы для начинающих спортсменов. Это помогло всем участникам прийти к финишу и показать чудеса скорости не только в интернете, но и в беге, – поделился Дмитрий Мелихов, директор компании «МегаФон» в Тюмени.

Трем самым скоростным участникам из команды МегаФона, добежавшим до финиша за самое короткое время, вручили смартфон, фитнес-браслет и наушники. Мобильными призами отметили и пользователей соцсетей, разместившим оригинальные фото забега с хэштегом #Будьсамымбыстрым.Включайся.

Всего в прошедшем полумарафоне «Стальной характер» приняли участие 2500 человек из 90 городов России. Тюменцы в этом году смогли удивить организаторов: на старт вышли беременная бегунья и даже такса.

- Приятно, что МегаФон дарит не только устойчивую связь, но и возможность участвовать в забеге. Я проверил свои силы и зарядился положительной энергией как минимум на неделю! Очень пригодились в жару подарки – футболка и спортивная бутылка с водой. А мотивация оказаться быстрее всех стимулировала как никогда, так как приятный бонус ждал только самых быстрых. Жду следующего марафона, а это была репетиция, – делится своими впечатлениями легкоатлет Антон Уваров.

СПРАВКА КП

«МегаФон» — всероссийский оператор цифровых возможностей, трехкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla по результатам более 8 млн замеров пользователей. Компания первой в стране запустила 4G, ввела в эксплуатацию коммерческую сеть LTE-Advanced, увеличив скорость до 300 Мбит/с. Сегодня у МегаФона самая большая сеть базовых станций в стране, по данным Роскомнадзора. На Урале МегаФон предоставляет услуги связи в 10 регионах: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кировской, Курганской областях, Пермском крае, Республиках Коми и Удмуртия, ХМАО, ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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