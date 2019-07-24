Тюменские автобусы будут работать до часу ночи в День города

СЕГОДНЯ 14:24 2019-07-24T14:24:41+03:00

Тюменские автобусы будут развозить пассажиров до часу ночи в День города. Фото: Вадим Бегун

Кроме того, в областном центре перекроют большой участок дороги [СХЕМА]

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В связи с проведением культурно-массовых мероприятий с 8 утра 27 июля до часу ночи следующего дня в Тюмени изменятся схемы движения общественного транспорта. Жителей и гостей города просят планировать маршруты заранее.

– В течение всего дня будет перекрыт участок центральных улиц Республики и Ленина от Перекопской до Ямской. Для удобства горожан режим работы маршрутов №1, 2, 15, 17, 20, 25, 30, 47, 51, 88, 89 продлится до часу ночи, – рассказали в МКУ «Тюменьгортранс».

Схема предоставлена МКУ «Тюменьгортранс».

Там добавили, что автобусы будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующих остановочных пунктах по маршрутам объезда. Информацию о расписании движения маршрутного транспорта в праздничные дни также можно узнать по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722.

ИСТОЧНИК KP.RU