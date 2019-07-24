2019-07-24T14:24:41+03:00
Общество

Тюменские автобусы будут работать до часу ночи в День города

Кроме того, в областном центре перекроют большой участок дороги [СХЕМА]
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменские автобусы будут развозить пассажиров до часу ночи в День города.Тюменские автобусы будут развозить пассажиров до часу ночи в День города.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

В связи с проведением культурно-массовых мероприятий с 8 утра 27 июля до часу ночи следующего дня в Тюмени изменятся схемы движения общественного транспорта. Жителей и гостей города просят планировать маршруты заранее.

– В течение всего дня будет перекрыт участок центральных улиц Республики и Ленина от Перекопской до Ямской. Для удобства горожан режим работы маршрутов №1, 2, 15, 17, 20, 25, 30, 47, 51, 88, 89 продлится до часу ночи, – рассказали в МКУ «Тюменьгортранс».

Схема предоставлена МКУ «Тюменьгортранс».

Схема предоставлена МКУ «Тюменьгортранс».

Там добавили, что автобусы будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующих остановочных пунктах по маршрутам объезда. Информацию о расписании движения маршрутного транспорта в праздничные дни также можно узнать по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени обсудят, как избежать травматизма на производстве
Проект пешеходного бульвара на улице Дзерджинского разработали в Тюмени
В Тюмени осудят водителя, который проехал на красный и сбил пешехода
В центре Тюмени горела шаверма
Иностранцы пытались провезти в тюменском аэропорту партию запрещенной продукции
Замкнуло проводку: тюменские огнеборцы тушили условный пожар в ТРЦ
Более 70 процентов тюменских школ готовы к новому учебному году
Тюменец через суд «выбил» у своего друга долг в пять миллионов рублей
В Тюмени "выяснят отношения" тренер по кроссфиту и судья по уличному воркауту
Экс-директора УК осудят за мошенничество на 20 миллионов рублей в Тюмени
Тело 13-летнего тюменца, пропавшего неделю назад, нашли у водоема
Подрезал - получи пулю в живот: в Тюмени водитель подстрелил пассажира «дерзкого» авто
В Тюменской области продолжается создание индустриальных парков
В Тюмени впервые отметят День Военно-морского флота у памятника торпедному катеру
Тюмень накрыл плотный смог
Тюменцы помогут собрать детей из малоимущих семей в школу
В День города тюменцы сыграют в лазерный пейнтбол
Тюменец угнал трактор, чтобы подвезти друга до дома