В Тюмени обсудят, как избежать травматизма на производстве

СЕГОДНЯ 14:01 2019-07-24T14:08:15+03:00

Почти 200 несчастных случаев произошло с горожанами на работе в этом году

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В Тюмени пройдет круглый стол по вопросам трудовой реабилитации пострадавших от несчастных случаев на производстве и предупредительных мер травматизма. Его проведет редакция газеты «Комсомольская правда - Тюмень» совместно с Фондом социального страхования.

В круглом столе примут участие представители регионального отделения ФСС, департамента здравоохранения Тюменской области и санаторно-курортных учреждений, крупные предприятия-работодатели, общественные организации.

Спикеры планируют поднять вопросы функций обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве, комплексной реабилитации пострадавших, санаторно-курортного лечения и профилактики производственного травматизма.

Участники круглого стола также узнают, как использовать средства Фонда социального страхования на мероприятия по охране труда и на санаторно-курортное лечение сотрудников предпенсионного возраста.

- С 2019 года работодатели имеют право провести 13 мероприятий за счет страховых взносов. Одним из них является обучение по охране труда работников. Именно это мероприятие должно быть в приоритете у работодателей, - отметили в региональном отделении Фонда социального страхования.

В ведомстве добавили, что только за первые шесть месяцев этого года на предприятиях Тюменской области произошло 172 несчастных случаев на производстве, 28 человек погибли, а 29 пострадали в тяжелой степени. Одной из основных причин является нарушение требований безопасности при выполнении работ. В этом году было зафиксировано 107 таких случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU