2019-07-24T12:45:54+03:00
Происшествия

В центре Тюмени горела шаверма

К счастью, никто не пострадал
Вадим Бегун
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В Тюмени горел ларек с шавермой.В Тюмени горел ларек с шавермой.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени сегодня, 24 июля, рано утром горел ларек с шаурмой, которые находится на углу улиц Республики и Мориса Тореза. Девять пожарных тушили возгорание.

– Вызов поступил в 6 часов 24 минуты. Первые подразделения МЧС прибыли на место происшествия спустя пять минут, а через 13 минут пожарные уже ликвидировали открытое горение, – сообщил пресс-секретарь Главного управления МЧС по Тюменской области Сергей Юсько, добавив, что, по предварительным данным, причиной пожара в ларьке могло стать короткое замыкание электропроводки.

Он также рассказал, что в тушении огня были задействовали три единицы техники и девять человек. В самой закусной сгорело имущество, оборудование и отделка на площади 8 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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