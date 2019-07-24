2019-07-24T12:22:18+03:00
Общество

Иностранцы пытались провезти в тюменском аэропорту партию запрещенной продукции

Возбуждены дела об административных правонарушениях
Вадим Бегун
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Иностранцы везли в Тюмень запрещенную продукцию. Фото - пресс-служба управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области.Иностранцы везли в Тюмень запрещенную продукцию. Фото - пресс-служба управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области.
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В тюменском аэропорту «Рощино» при досмотре багажа и ручной клади пассажиров, следующих рейсом из Ташкента, была изъята подкарантинная продукция, запрещенная к ввозу. Четыре человека будут оштрафованы.

– Иностранцы везли белый рис белый, зерно пшеницы и сушеный нут сушеный. Вся изъятая продукция общим весом более четырех килограммов уничтожена по заявлению владельцев. В отношении четырех физических лиц возбуждены дела об административных правонарушениях, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области.

Там напомнили, что временные ограничения на ввоз подкарантинной продукции в багаже и ручной клади пассажиров из Республики Таджикистан, Азербайджанской Республики и Республики Узбекистан введены Россельхознадзором с 16 апреля 2012 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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