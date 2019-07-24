Замкнуло проводку: тюменские огнеборцы тушили условный пожар в ТРЦ

СЕГОДНЯ 12:00 2019-07-24T12:02:16+03:00

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В Тюмени мчсники потушили условный пожар в торгово-развлекательном центре «Кристалл». В ходе мероприятия спасатели проверили, как работают пути эвакуации.

– По замыслу занятия, в результате короткого замыкания электрооборудования произошел пожар в торговом зале на первом этаже здания. Система автоматического обнаружения и извещения о пожаре не сработала. Создалось сильное задымление и угроза распространения огня. Людям, находившимся в это время в торговом центре, угрожает опасность. Персонал объекта начал эвакуацию людей, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

Там добавили, что огнеборцами было проведено боевое развертывание, прокладка рукавных линий. Сотрудники отряда противопожарной службы отработали маршруты эвакуации людей из здания и провели спасательные работы. В результате действия состава были оценены как удовлетворительные.

ИСТОЧНИК KP.RU