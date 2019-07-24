В Тюмени "выяснят отношения" тренер по кроссфиту и судья по уличному воркауту

СЕГОДНЯ 10:37 2019-07-24T10:37:02+03:00

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Спор между тренером по кроссфиту Владимиром Ильницким и его коллегой Сергеем Мехниным разгорелся в соцсетях после опубликования интервью последнего. В нем Мехнин утверждал, что кроссфит может быть опасен для здоровья. Позже спортсмены встретились друг с другом и решили провести совместный командный баттл в Тюмени. На нем и определится, кто более подготовлен в физическом плане.

Местом проведения соревнований выбрали площадку экстремальных видов спорта, которая откроется в рамках фестиваля «Экстрим ЭКСПО-2019» в день 433-летия города Тюмени.

Оба мужчин на своих страницах в социальных сетях публикуют ролики с тренировок и даже приглашают тюменцев попробовать свои силы на площадках кроссфита и воркаута. Стало известно, что на набережной команды выполнят по четыре упражнения: выход силой на турнике с грузом, приседание со штангой 30 килограммов, подтягивание с весом 24 килограмма и берпи с запрыгиванием на тумбу.

ИСТОЧНИК KP.RU