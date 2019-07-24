Тело 13-летнего тюменца, пропавшего неделю назад, нашли у водоема

СЕГОДНЯ 10:00 2019-07-24T10:00:04+03:00

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В Тюменской области утонул 13-летний мальчик. Его тело было обнаружено у водоема.

Заявление о безвестном исчезновении в селе Ярково Тюменской области 13-летнего подростка поступило в правоохранительные органы 17 июля. В связи с длительным и безмотивным отсутствием мальчика региональный СК завел уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

– В ходе следственно-оперативных мероприятий 23 июля в омуте водоема вблизи села Усалка Ярковского района обнаружено тело пропавшего подростка с признаками утопления. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, выясняются причины смерти, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области, добавив, что расследование уголовного дела продолжается.

Двумя днями ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что в тюменском пруду Утином утонул мужчина. Он решил искупаться в водоеме несмотря на то, что специалисты Роспотребнадзора запретили это делать.

ИСТОЧНИК KP.RU