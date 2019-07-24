Подрезал - получи пулю в живот: в Тюмени водитель подстрелил пассажира «дерзкого» авто

СЕГОДНЯ 09:32 2019-07-24T10:50:11+03:00

В Тюмени водитель, авто которого подрезали, выстрелил в человека, заступившегося за нарушителя. Фото - pixabay.com.

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В Тюмени обиженный местный житель выстрелил из пистолета в пассажира автомобиля, который его подрезал. Его будут судить.

Накануне, 23 июля, в отдел полиции №3 поступила информация из медицинского учреждения о том, что жителю областной столицы нанесли тяжкие телесные повреждения.

– Потерпевший ехал с другом по улице Пермякова в качестве пассажира. Водитель автомашины подрезал соседний автомобиль, из которого вышел мужчина и начал конфликт. Пассажир заступился за своего товарища, однако тот достал травматический пистолет и выстрелил ему в живот. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия на своем авто, а раненного мужчину госпитализировали, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Там добавили, что стрелявшего полицейские задержали у себя дома в этот же день. Им оказался 30-летний начальник коммерческого отдела одной из организаций областной столицы. В отношении него возбуждено уголовное дело, он может лишиться свободы на срок до 10 лет.

В пресс-службе департамента здравоохранения сообщили, что угрозы жизни пострадавшего нет.

– 33-летнего пациента доставили в Областную клиническую больницу №2, где по экстренным показаниям ему была проведена нефрэктомия (хирургическое удаление почки). В настоящий момент он уже переведен из реанимации в отделение урологии для продолжения курса послеоперационного лечения, – рассказала пресс-секретарь ведомства Александра Малыгина.

ИСТОЧНИК KP.RU