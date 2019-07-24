Экс-директора УК осудят за мошенничество на 20 миллионов рублей в Тюмени

СЕГОДНЯ 10:21 2019-07-24T10:42:22+03:00

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В Тюмени направлено в суд дело о хищении нежилых помещений стоимостью более 20 миллионов рублей. Бывший директор управляющей компании «Тюменьремжилсервис» и его сообщник обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.

– Обвиняемые в 2014-2015 годах незаконно завладели шестью нежилыми помещениями в домах №24 и 28 по улице Судоремонтной которые находились в долевой собственности жильцов. Так, задним числом они составили фиктивные договоры с застройщиком об инвестировании капитала в строительство домов и акты приема-передачи нежилых помещений. После этого преступники зарегистрировали право собственности на объекты недвижимости и продала их, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Там добавили, что когда жильцы узнали всю правду, то сразу обратились в правоохранительные органы. На сегодняшний день один из обвиняемых заключен под стражу, а другой находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU