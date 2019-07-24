В Тюменской области продолжается создание индустриальных парков

СЕГОДНЯ 09:12 2019-07-24T09:12:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюменской области продолжается работа по созданию индустриальных парков в районах. Часть муниципальных образований самостоятельно уже начали работу в этом направлении.

Так, в Казанском и Уватском муниципальных районах средства, полученные по результатам рейтинга оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, направляются на межевание участков для инвестиционных площадок.

– Мы прекрасно понимаем, что потребуется финансовая поддержка на создание всей необходимой инфраструктуры подобных парков. Но инициатива по созданию площадок должна исходить именно от территории. Мы же со своей стороны подставим плечо, поможем эти проекты реализовать. Резиденты муниципальных площадок также будут пользоваться всеми налоговыми преференциями, – заявил губернатор Александр Моор.

Глава региона отметил, что результат деятельности индустриального парка «Боровский» в Тюменском районе станет хорошим стимулом для других территорий, которые в самое ближайшее время начнут создавать такие же площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU