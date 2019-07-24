В Тюмени впервые отметят День Военно-морского флота у памятника торпедному катеру
В Тюмени идет реконструкция мемориала «Вечный огонь». Поэтому ветераны Военно-морского флота и военные моряки запаса День ВМФ проведут у памятника торпедному катеру в сквере Петра Потапова.
Торжественное мероприятие, посвященное 323 годовщине образования Российского флота, начнется в воскресенье, 28 июля, в 10 часов утра по адресу: улица Новгородская, 10.
– Вторая часть праздничных мероприятий пройдет с 12 до 15 часов во 2 Заречном микрорайоне возле памятного знака «Морякам России». В программе – митинг и праздничный концерт, возложение на воду венка, показательные выступления спортивных школ города, соревнования по перетягиванию каната, а также полевая кухня, – рассказали в пресс-службе Тюменского регионального отделения партии «Единая Россия».
Напомним, памятник торпедному катеру был открыт в конце октября прошлого года в рамках регионального партпроекта «Единой России» «Оружие Победы». Он представляет собой точную копию торпедных катеров, которые выпускали на Тюменском судостроительном заводе в годы Великой Отечественной войны.
ИСТОЧНИК KP.RU