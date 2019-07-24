В Тюмени впервые отметят День Военно-морского флота у памятника торпедному катеру

СЕГОДНЯ 08:49 2019-07-24T08:49:16+03:00

День ВМФ в Тюмени отметят в сквере Петра Потапова. Фото - пресс-служба Тюменского регионального отделения партии «Единая Россия».

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В Тюмени идет реконструкция мемориала «Вечный огонь». Поэтому ветераны Военно-морского флота и военные моряки запаса День ВМФ проведут у памятника торпедному катеру в сквере Петра Потапова.

Торжественное мероприятие, посвященное 323 годовщине образования Российского флота, начнется в воскресенье, 28 июля, в 10 часов утра по адресу: улица Новгородская, 10.

– Вторая часть праздничных мероприятий пройдет с 12 до 15 часов во 2 Заречном микрорайоне возле памятного знака «Морякам России». В программе – митинг и праздничный концерт, возложение на воду венка, показательные выступления спортивных школ города, соревнования по перетягиванию каната, а также полевая кухня, – рассказали в пресс-службе Тюменского регионального отделения партии «Единая Россия».

Напомним, памятник торпедному катеру был открыт в конце октября прошлого года в рамках регионального партпроекта «Единой России» «Оружие Победы». Он представляет собой точную копию торпедных катеров, которые выпускали на Тюменском судостроительном заводе в годы Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU