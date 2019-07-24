СЕГОДНЯ 08:27 2019-07-24T08:27:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Тюмень накрыл плотный смог. С самого утра город окутало дымкой, в городе чувствуется запах гари.

В Главном управлении МЧС по Тюменской области считают, что в областной центр пришел дым от пожаров в Красноярском крае.

– Смог уже окутал Томскую, Омскую и Ханты-Мансийскую область. Если помните, года три-четыре назад была подобная ситуация – тогда из Хакассии пришел дым. Сейчас в Красноярском крае горит более 500 гектаров. До этого лили дожди, поэтому смог не проявлял себя, а сейчас погода установилась, – поделился мнением спасателей пресс-секретарь ведомства Сергей Юсько.

Он также добавил, что рядом с Тюменью сильных пожаров нет. Есть один в Вагайском районе, но он составляет всего 0,7 гектаров и никак не влияет в целом на ситуацию.

Три года назад «Комсомольская правда Тюмень» писала о смоге над городом. Тогда в МЧС также утверждали, что дымка пришла из Ямало-Ненецкого автономного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU