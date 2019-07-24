Тюменцы помогут собрать детей из малоимущих семей в школу

СЕГОДНЯ 08:06 2019-07-24T08:06:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Тюмени могут помочь собрать в школу детей из малообеспеченных семей. В дар принимаются старые, но в хорошем состоянии вещи.

Региональный центр «Семья» объявляет о старте ежегодной акции «Собери ребенка в школу!», направленной на оказание благотворительной помощи многодетны и малоимущим семьям. Акция по сбору школьной одежды, обуви, канцелярских принадлежностей, портфелей и других вещей продлится до 30 августа.

– Вещи могут быть бывшего употребления, самое главное – чтобы они были в хорошем состоянии. Привезти их можно в социальную «Лавку добра» в любое удобное время. Прием осуществляется по адресам: проспект Геологоразведчиков, 14а и улица Амурская, 150, – рассказали в Центре «Семья».

Там также добавили, что выдача вещей будет осуществляется только по предварительному телефонному звонку, по номеру: 8 963 452 45 11.

ИСТОЧНИК KP.RU