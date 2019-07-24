В День города тюменцы сыграют в лазерный пейнтбол

СЕГОДНЯ 07:41 2019-07-24T07:41:39+03:00

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В субботу, 27 июля, на площади у тюменского Технопарка состоится первый этапа чемпионата и первенства города по лазерному пейнтболу. Соревнования начнутся в 12 часов дня.

Стало известно, что к участию в турнире допускаются команды в составе до семи человек, в возрасте от шести лет и старше. Заявки принимаются до одиннадцати утра 26 июля по электронной почте 707580@mail.ru. В случае подачи заявки позже указанного срока команда будет выступать вне зачета.

– Соревнования будут проводится в формате пять на пять человек. Они будут играть между собой четыре минуты. В первенстве города примут участие команды второго (возраст участников 12-17 лет) и третьего (возраст участников 6- 12 лет) дивизионов, – рассказали в пресс-службе департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.

Там добавили, что коллективы с участием мужчин и женщин в возрасте от 18 лет и старше выступят на чемпионате городе.

ИСТОЧНИК KP.RU