Тюменец угнал трактор, чтобы подвезти друга до дома

СЕГОДНЯ 06:58 2019-07-24T06:58:56+03:00

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В Тюменской области мужчина угнал трактор, чтобы подвезти своего приятеля до дома. Только вот сам он теперь домой попадет не скоро.

Внимание инспекторов ДПС привлек трактор, который в ночное время двигался по улице Коркинской города Ишима. Заметив патрульный автомобиль с включенными проблесковыми маяками, водитель попытался развернуться, но было уже поздно.

– Ранее судимый 32-летний местный житель подрабатывает на стройке частного дома в садовом кооперативе в пригороде Ишима. Трактор он одолжил на соседнем участке, якобы для того чтобы подвезти приятеля до дома. Подозреваемый утверждал, что за руль он сел с ведома владельца, но телефонный звонок хозяину трактора прояснил ситуацию, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Там добавили, что водительского удостоверения у подозреваемого нет. К тому же, мужчина был пьян. Сейчас он отбывает десять суток за езду в нетрезвом состоянии без водительского удостоверения. Возбуждено уголовное дело, по которому угонщику грозит пять лет тюремного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU