Тюменец угнал трактор, чтобы подвезти друга до дома
В Тюменской области мужчина угнал трактор, чтобы подвезти своего приятеля до дома. Только вот сам он теперь домой попадет не скоро.
Внимание инспекторов ДПС привлек трактор, который в ночное время двигался по улице Коркинской города Ишима. Заметив патрульный автомобиль с включенными проблесковыми маяками, водитель попытался развернуться, но было уже поздно.
– Ранее судимый 32-летний местный житель подрабатывает на стройке частного дома в садовом кооперативе в пригороде Ишима. Трактор он одолжил на соседнем участке, якобы для того чтобы подвезти приятеля до дома. Подозреваемый утверждал, что за руль он сел с ведома владельца, но телефонный звонок хозяину трактора прояснил ситуацию, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.
Там добавили, что водительского удостоверения у подозреваемого нет. К тому же, мужчина был пьян. Сейчас он отбывает десять суток за езду в нетрезвом состоянии без водительского удостоверения. Возбуждено уголовное дело, по которому угонщику грозит пять лет тюремного заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU