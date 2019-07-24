2019-07-24T05:00:18+03:00
Общество

Погода на 24 июля в Тюмени: ветер северный

Кажется, погода налаживается
Вадим Бегун
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В Тюмень приходит хорошая погода.В Тюмень приходит хорошая погода.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 24 июля, в Тюмени осадки не ожидаются. Однако облака закроют небо уже утром и продержатся весь день, рассеявшись только к вечеру.

Температура воздуха ночью составит +14, +15 градусов, днем потеплеет до 23 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +24. Вечером столбик термометра опустится до отметки +17 градусов. Ветер северный, переходящий в северо-западный 1-3 метра в секунду.

24 июля отмечается день памяти святой равноапостольной Ольги. Также в этот день почитается память Евфимии Всехвальной. В народе этот день называли «Ефимьи-стожарницы», поскольку стояла очень жаркая погода. Часто этот день бывал грозовым. В это время начинали выпадать росы. Издревле конец июля – росистая пора. Эти росы вредные для помидоров. Наши предки заметили: если в этот день солнечно, то урожай зерновых культур будет хорошим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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