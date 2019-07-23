В Тюменской области продолжается прием заявок на конкурс «Лидер доверия потребителей 2019»

СЕГОДНЯ 15:37 2019-07-23T15:37:22+03:00

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В Тюменском регионе с 1 июня по 15 ноября проходит премия общественного признания «Лидер доверия потребителей 2019». Организаторами выступают Многопрофильный центр «Созвездие ЮГРЫ» – компания «кворум Сити» совместно с НП «Тюменский деловой Клуб» при поддержке общественных и профессиональных объединений, Администрации города Тюмени реализуемый на территории Тюменской области.

Цель Конкурса: определить предприятия, отвечающие наилучшим стандартам обслуживания Клиентов, применяющие современные технологии и эффективные формы и методы коммуникации с потребителями в сфере торговли, предприятия повышающие культуру обслуживания населения; обеспечивающие положительную динамику роста оборота розничной торговли; уплату налоговых платежей; повышение профессионального уровня работников, улучшающие условия и обеспечивающих охрану труда, повышающие производительность труда, отличающиеся межрегиональным взаимодействием, способствующих развитию конкуренции на потребительском рынке Тюменской области.

– Премию общественного признания «Лидер доверия потребителей 2019» рекомендую посетить всем жителям нашего региона, так как в ней будут представлены компании города Тюмени. Это отличная возможность узнать лучших в той или иной сфере среди субъектов малого и среднего предпринимательства, а для владельцев собственного бизнеса – возможность найти новых надежных партнеров. Организаторам Конкурса хочу пожелать профессионализма и терпения в подготовке к данному мероприятию, честного судейства и надёжных партнеров, – отметила представитель генерального партнера Агентства недвижимости «СОВА» Дарья Мирошниченко.

По словам организаторов, развитие межрегиональных отношений – приоритетное направление в развитии малого и среднего бизнеса в России именно с этой целью проводится много межрегиональных конкурсов, бизнес-миссий, форумов, премий по выявлению достижений предприятий на территории РФ.

Оргкомитет продолжает работу по сбору заявок. Уже подали заявки около 50 предприятий Тюменского региона. В их числе крупные предприятия производственного и энергоснабжающего сектора, индустрии красоты и услуг, сферы производства продуктов питания и ресторанного бизнеса.

Принять участие смогут предприятия малого и среднего бизнеса сферы торговли, услуг и производства. К участию в Конкурсе также приглашаются компании-участники предыдущих лет. С 20 мая 2019 года по 1 октября 2019 г. проходит открытое интернет-голосование. Проголосовать за понравившегося участника можно по этой ссылке.

– Важный и нужный конкурс для региона, для бизнеса. Подобные мероприятия всегда стимулируют к развитию и повышению качества товаров и услуг, а также к заключению новых партнерских соглашений и появлению новых идей, – поделилась Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы, куратор федерального проекта «Крепкая семья».

В рамках проведения Премии общественного признания «Лидер доверия потребителей 2019» организована комиссия, в которую вошли независимые эксперты в области малого и среднего предпринимательства Тюменской области. Представители депутатского корпуса, руководители общественных объединений поддерживающих проведение Конкурса: Торгово-промышленная палата Тюменской области, ТРО ООО «Деловая Россия», Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области», Клуб директоров по ИТ Тюменского региона, Российская гильдия управляющих и девелоперов (представительство в г. Тюмени и Тюменской области), Союз «Западно-Сибирская Правовая Палата», Союз работодателей Тюменской области, ТРО ООО «Союз архитекторов России», Ассоциация Гостеприимства Тюменской области, Ассоциация выпускников президентской программы и представители администрации города Тюмени.

– Партнерская поддержка и участие в премии народного признания «Лидер доверия потребителей – 2019» на территории Тюменской области для нас вызов, прежде всего для самих себя. Ведь проводится открытое голосование на интернет-ресурсах, где любой желающий может проголосовать и высказать свое мнение, оценивается и качество предоставления услуг, и уровень сервиса, и квалифицированность кадров. Мы всегда рады поддерживать подобные мероприятия, ведь это реальная возможность сравниться с достойными игроками нашего рынка, услышать мнение потребителей и получить возможности для развития и улучшения, – говорит исполнительный директор группы компаний ООО «Никко» Ольга Карпухина.

В церемонии награждении примут участие известные люди города, представители органов власти, руководители общественных и профессиональных объединений. Итоги Конкурса – это показатель общественного признания и доверия потребителей. В обработке анкет участников, а также анализе деятельности самого предприятия были активно задействованы непосредственные потребители (через участие в социологических опросах, участие в экскурсиях на предприятия), лидеры общественных предпринимательских объединений регионов, а также органы исполнительной власти (в вопросе «чистоплотности» исполнения предприятиями обязательств перед государством). Премия общественного признания «Лидер доверия потребителей» успешно реализована в нескольких городах: Сургуте, Тюмени, Нефтеюганске, Нижневартовске, Салехарде, Мегионе, Екатеринбурге, Уфе. Общее количество участников за несколько лет насчитывает более 1 000 предпринимателей.

В октябре на торжественной церемонии награждения все участники будут отмечены наградными элементами, цветочными композициями и дипломами победителя. Кроме того, все участники будут иметь возможность принять участие в «Выставке достижений», пообщаться с коллегами-предпринимателями и СМИ.

Подробная информация о премии по этой ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU